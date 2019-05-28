Совет безопасности Сербии проводит экстренное заседание из-за ситуации в Косове

БЕЛГРАД, 28 мая. /ТАСС/. Заседание Совета безопасности Сербии началось в Белграде. Как сообщает агентство Tanjug, президент страны Александар Вучич созвал экстренное заседание в связи с обострением ситуации в Косове и Метохии.

Как сообщается, Вучич оповестил Евросоюз, что предпримет меры реагирования на ситуацию, если косовский спецназ, вторгшийся на север Косова, не покинет населенные сербами районы.

В то же время Международные силы для Косова под командованием Североатлантического альянса (KFOR) заявляют, что косовский спецназ проводит обычную полицейскую операцию по ордеру прокуратуры. Таким образом, KFOR не намерен вмешиваться в ситуацию.

Ранее президент Сербии привел армию в боевую готовность из-за обострения обстановки в сербском автономном крае.