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Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями

В Госдепе заявили, что США не могут принудить Россию к освобождению моряков из Украины

По словам сотрудника Госдепартамента, РФ ясно дала понять, что у нее нет намерения делать это

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты не в состоянии принудить Россию к тому, чтобы она освободила украинских моряков, задержанных в прошлом году за незаконное пересечение ее границы. Это признал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, комментируя во вторник на интернет-брифинге для журналистов решение Международного трибунала ООН по морскому праву (МТМП), который постановил в субботу, что Россия должна незамедлительно освободить 24 украинских моряка.

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"Россия ясно дала понять, что у нее нет намерения делать это", - сказал сотрудник Госдепартамента по поводу призыва МТМП, адресованного Москве. "Мы надеемся, что Россия передумает на этот счет. Тем не менее сила к России применяться не будет, чтобы принудить ее выполнить данное решение суда", - заявил Волкер.

Ранее Москва уведомила трибунал о том, что не будет участвовать в слушаниях. В вербальной ноте, направленной в МТМП посольством России в ФРГ, отмечалось, что, с точки зрения Москвы, у этого органа нет юрисдикции для рассмотрения керченского инцидента.

Теги
УкраинаСШАРоссияНарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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