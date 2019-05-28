AFP: власти и оппозиция Венесуэлы вновь ведут переговоры в Норвегии

ТАСС, 28 мая. Представители правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро и венесуэльской оппозиции проводят новый раунд переговоров в Осло. Об этом сообщило во вторник Agence France-Presse со ссылкой на источники, осведомленные о ходе диалога.

По их данным, переговоры начались в понедельник и продолжались до позднего вечера. Дискуссия продлится как минимум до среды, конкретные сроки окончания пока не определены. О содержании переговоров, а также о форме, в которой они проходят, источники не сообщают.

По данным СМИ, в ходе переговоров, проходящих в Осло, обсуждается требование лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо о проведении в стране новых выборов.

Мадуро заявил в понедельник, что его правительство готово обсудить с представителями оппозиции любые темы для урегулирования кризиса в стране. Политик сообщил, что в настоящее время в Норвегии находится делегация правительства Венесуэлы во главе с министром связи и информации Хорхе Родригесом, главой МИД Хорхе Арреасой и губернатором штата Миранда Эктором Родригесом.

По данным агентства, в состав делегации венесуэльской оппозиции входят бывший депутат Херардо Блайд, бывший министр Фернандо Мартинес, заместитель председателя Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы Сталин Гонсалес, бывший глава Национального избирательного совета Висенте Диас. Посредником на переговорах, по данным агентства, выступает норвежский дипломат Даг Нюландер, который в 2016 году сыграл ключевую роль в переговорах между правительством Колумбии и леворадикальной повстанческой организацией "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК), которые завершилось подписанием между ними в 2016 мирного соглашения.

16 мая представители президента Венесуэлы Николаса Мадуро и лидера оппозиции Хуана Гуайдо провели в столице Норвегии переговоры о разрешении политического кризиса. Мадуро впоследствии назвал эти первые контакты весьма позитивными.