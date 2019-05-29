Миссия НАТО назвала "небольшой напряженностью" эскалацию конфликта в Косове

БЕЛГРАД, 29 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь Международных сил по поддержанию безопасности в Косове (KFOR) под командованием НАТО Винченцо Грасо охарактеризовал обострение конфликта в регионе во вторник как "небольшую напряженность на изолированных территориях". Такое заявление он сделал в прямом эфире канала TV Prva .

Спецназ непризнанного Косова во вторник утром вторгся в северные муниципалитеты, в ходе перестрелок двое сербов получили легкие ранения. Президент Сербии Александар Вучич во время обращения к депутатам заявил, что полицейский спецназ Косова задержал 28 человек, среди которых россиянин Михаил Краснощеков, являющийся сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в Косове. Сейчас дипломат освобожден и находится в больнице Косовска-Митровицы.

"Ситуация спокойная и под контролем. Вчера была небольшая напряженность, к счастью, она была на изолированных территориях и завершилась в течение дня. То, что произошло вчера, было проведено как полицейская операция после выдачи ордеров на арест прокуратурой в Приштине, операция проводилась во многих муниципалитетах, включая муниципалитеты на севере. Что касается деятельности в области верховенства права, то косовская полиция занимается этим самостоятельно, не получая каких-то разрешений", - заявил Грасо.

По его словам, KFOR "следили за операцией на территории всего Косова, но не вмешивался". "В настоящий момент миру в Косове больше всего угрожает пропаганда и риторика, провокации и ложные заявления. Наибольшая угроза миру и стабильности вызвана риторикой, которые некоторые лидеры используют и которой злоупотребляют, и которую используют отдельные СМИ", - считает представитель миссии.

Отвечая на вопрос, что должно было произойти в Косове, чтобы миссия НАТО вмешалась в ситуацию, Грасо ответил: "Если косовская полиция не просит нас вмешаться, мы не будем вмешиваться, кроме опасной ситуации, угрожающей всему региону". "Вчера ситуация была под контролем, все были заранее оповещены об операции", - заявил он.