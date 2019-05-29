Миссия ООН напомнила властям непризнанного Косова об иммунитете ее сотрудников

БЕЛГРАД, 29 мая. /ТАСС/. Миссия ООН по делам временной администрации в Косове (МООНК) напомнила властям непризнанного Косова о дипломатическом иммунитете, который обеспечивается для сотрудников миссии международным правом. Об этом сообщиает радио "Свободная Европа" со ссылкой на комментарий МООНК.

"МООНК не комментирует запрос косовских властей об отмене иммунитета российскому сотруднику данного института, поскольку речь идет о судебном процессе. Согласно процедуре, такие запросы направляются генеральному секретарю ООН для принятия решения", - цитирует радио заявление миссии. В то же время в МООНК напомнили, что, "в соответствии с международным правом, все сотрудники миссии обладают иммунитетом от судебного преследования". При этом задержанные косовской полицией россиянин и серб "выполняли свои служебные обязанности".

Утром 28 мая спецназ непризнанного Косова вторгся в северные муниципалитеты, где в ходе перестрелок двое сербов получили легкие ранения. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что полицейский спецназ Косова задержал 28 человек, среди которых также россиянин Михаил Краснощеков, являющийся сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в Косове. Позже врач больницы в Косовска-Митровице Златан Элек сообщил, что Краснощеков получил тяжелые травмы головы и лица и был помещен в больницу Косовска-Митровицы под круглосуточное наблюдение.

Накануне лидеры непризнанного Косова заявили, что российский дипломат "мешал проведению полицейской спецоперации". В среду прокуратура непризнанной республики Косово заявила о намерении потребовать снятия иммунитета с российского дипломата и возбуждения против него уголовного дела.