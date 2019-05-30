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Обострение обстановки в Косове
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Российский сотрудник миссии ООН прибыл на лечение в главный военный госпиталь Сербии

У дипломата зафиксировано повреждение костей лица, рассказали врачи

БЕЛГРАД, 30 мая. /ТАСС/. Российский дипломат миссии ООН в Косове Михаил Краснощеков прибыл на лечение в Военно-медицинскую академию Белграда, подтвердили ТАСС в посольстве России в Сербии.  Ранее об этом сообщило национальное телевидение Сербии RTS.

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"Да, мы подтверждаем факт прибытия", - заявила ТАСС пресс-секретарь доссийской дипмиссии в Белграде Маргарита Комиссарова.

Как ранее сообщил ТАСС врач больницы в Косовска-Митровице Златан Элек, у дипломата зафиксированы повреждение костей лица, перелом верхней челюсти, перелом левой скулы и трещины левой теменной кости. Он находится в стабильном состоянии, в связи с чем было принято решение перевести его в специализированную клинику.

Военно-медицинская академия Сербии является главным госпиталем Вооруженных сил страны. В ее состав входят 27 клиник и 17 мединститутов, а также ряд медицинских центров. Это лучшее медицинское учреждение на территории бывшей Югославии. Сюда доставляют больных с самыми серьезными травмами и ранениями со всего региона.

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РоссияСербияОбострение обстановки в Косове
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