Российский сотрудник миссии ООН прибыл на лечение в главный военный госпиталь Сербии

БЕЛГРАД, 30 мая. /ТАСС/. Российский дипломат миссии ООН в Косове Михаил Краснощеков прибыл на лечение в Военно-медицинскую академию Белграда, подтвердили ТАСС в посольстве России в Сербии. Ранее об этом сообщило национальное телевидение Сербии RTS .

"Да, мы подтверждаем факт прибытия", - заявила ТАСС пресс-секретарь доссийской дипмиссии в Белграде Маргарита Комиссарова.

Как ранее сообщил ТАСС врач больницы в Косовска-Митровице Златан Элек, у дипломата зафиксированы повреждение костей лица, перелом верхней челюсти, перелом левой скулы и трещины левой теменной кости. Он находится в стабильном состоянии, в связи с чем было принято решение перевести его в специализированную клинику.

Военно-медицинская академия Сербии является главным госпиталем Вооруженных сил страны. В ее состав входят 27 клиник и 17 мединститутов, а также ряд медицинских центров. Это лучшее медицинское учреждение на территории бывшей Югославии. Сюда доставляют больных с самыми серьезными травмами и ранениями со всего региона.