ООН выясняет детали нападения на своих сотрудников в Косове

ООН, 30 мая. /ТАСС/. ООН выясняет детали нападения на сотрудников своей миссии в Косове, среди которых был российский гражданин Михаил Краснощеков. Об этом сообщил в четверг заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы знаем, что двое сотрудников - один из России и другой из Косова - получили травмы. Детали произошедшего еще выясняются" - сказал он.

"Что касается ответных действий ООН, глава миротворческой миссии в Косове призвал все стороны уважать дипломатический иммунитет сотрудников организации и действовать в соответствии с нормами международного права", - добавил представитель организации.

Российский дипломат миссии ООН в Косове Михаил Краснощеков, пострадавший во время рейда косовской полиции в северных районах края, прибыл на лечение в главный военный госпиталь Сербии. Как ранее сообщил ТАСС врач больницы в Косовска-Митровице Златан Элек, у дипломата зафиксированы повреждение костей лица, перелом верхней челюсти, перелом левой скулы и трещины левой теменной кости.