Экс-лава МВД Латвии Дайнис Турлайс сменил Нила Ушакова на посту мэра Риги

РИГА, 30 мая. /ТАСС/. Депутаты Рижской думы на внеочередном заседании в четверг большинством голосов избрали нового мэра Риги - им стал депутат самоуправления от партии "Честь служить Риге" Дайнис Турлайс, ранее занимавший должности главы МВД и командующего Национальными вооруженными силами Латвии. Бывший столичный градоначальник - Нил Ушаков - был избран по итогам выборов в Европарламент и официально подал в отставку с должности мэра Риги, которую занимал почти 10 лет.

В ходе голосования кандидатуру Турлайса поддержала правящая в Рижской думе коалиция, состоящая из представляющей интересы русскоязычных жителей Латвии социал-демократической партии "Согласие", лидером которой является Ушаков, и партии "Честь служить Риге". За утверждение Турлайса на должности мэра Риги проголосовали 32 депутата самоуправления из 60. При этом оппозиционные депутаты решили не участвовать в голосовании.

"Для меня это не первый ответственный пост в моей жизни, который я готов занять. Поэтому я хочу обещать, что буду служить Риге и всем рижанам без исключения", - сказал Турлайс, обращаясь к депутатам. "После восстановления независимости республики я был первым командующим латвийской армии, и я этим очень горжусь и считаю, что это мое самое большое и высокое достижение", - отметил он. "Трижды я избирался депутатом Сейма (парламента), работал министром внутренних дел и парламентским секретарем", - напомнил он.

Среди приоритетов своей работы он назвал борьбу с коррупцией, особенно после громких скандалов, которые в последнее время охватили Рижскую думу. "Наша задача - тщательно проанализировать и, самое главное, практически отреагировать на те недостатки, проблемы и нарушения, которые были зафиксированы и констатированы. А во-вторых, работать так, чтобы такого рода нарушения и отступления от хорошего управления больше не повторились", - подчеркнул Турлайс.