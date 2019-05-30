Число кандидатов на пост британского премьера возросло до 12

ЛОНДОН, 31 мая. /ТАСС/. Британский депутат Марк Харпер, ранее занимавший пост заместителя министра финансов Соединенного Королевства, включился в борьбу за пост лидера правящей в Великобритании Консервативной партии и премьер-министра страны. Харпер стал уже двенадцатым консерватором, заявившим о своих премьерских амбициях.

В комментарии, опубликованном в четверг вечером на сайте газеты The Daily Telegraph, Харпер заявил, что готов предложить партии "свежие идеи" и не исключает возможности попросить у ЕС новую отсрочку Brexit в случае необходимости. Для целого ряда других претендентов на пост лидера тори такая позиция является неприемлемой.

"Я вполне охотно готов признать, что являюсь аутсайдером в этой гонке. Многие другие ее участники являются действующими членами кабинета министров", - отметил Харпер, в 2015-2016 годах занимавший пост главного партийного организатора ("кнута") в Консервативной партии.

Ранее о намерении участвовать в борьбе за пост лидера партии открыто объявили 11 политиков-тори. Это считающийся фаворитом экс-глава британского МИД Борис Джонсон, министр иностранных дел Джереми Хант, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок, бывшая министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей, экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, экс-лидер Палаты общин (де-факто представитель британского правительства в нижней палате парламента) Андреа Лидсом, министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув, глава МВД королевства Саджид Джавид, заместитель министра по делам регионов и местного самоуправления Кит Малтхаус и парламентский замминистра по делам Brexit Джеймс Клеверли. Еще несколько видных представителей партии рассматривают возможность выставить свои кандидатуры.

24 мая британский премьер-министр и лидер консерваторов Тереза Мэй объявила о том, что 7 июня уйдет в отставку из-за невозможности реализовать выход страны из состава ЕС. Она будет оставаться на посту главы правительства, пока партия не выберет нового лидера. Этот процесс должен начаться 10 июня и завершиться во второй половине июля.