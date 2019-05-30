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Миграционная политика Трампа

Трамп сообщил о задержании на границе с США рекордно большой группы нелегалов из Мексики

Президент США заявил, что 1036 человек незаконно пересекли границу в Эль-Пасо
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Carolyn Kaster
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Carolyn Kaster

ТАСС, 31 мая. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил о задержании в городе Эль-Пасо (штат Техас) рекордно большой группы нелегальных мигрантов из Мексики.

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"Вчера пограничники задержали крупнейшую группу нелегальных мигрантов за всю историю - 1036 человек, которые незаконно пересекли границу в Эль-Пасо", - написал американский лидер на своей странице в Twitter.

В четверг Трамп объявил, что намерен в ближайшее время сделать "важное заявление", касающееся вопроса границы с Мексикой и нелегально пересекающих ее мигрантов.

9 ноября 2018 года он подписал указ, предписывающий отказывать в предоставлении убежища иностранным гражданам, нелегально пересекающим границу с Мексикой. Основанием для указа была названа необходимость остановить все движущиеся в сторону США караваны мигрантов.

Теги
МексикаСШАТрамп, ДональдМиграционная политика Трампа
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