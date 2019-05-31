Вашингтон проверяет сообщения о казни спецпредставителя КНДР по США

ТАСС, 31 мая. Вашингтон проверяет информацию СМИ о казни спецпредставителя Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хёк Чхоля. Об этом заявил в пятницу в Берлине госсекретарь США Майкл Помпео.

"Мы видели сообщение [о казни спецпредставителя], - приводит слова Помпео агентство Reuters. - Мы делаем все возможное, чтобы проверить эту информацию".

Ранее южнокорейская газета The Chosun Ilbo выступила с утверждением, что Ким Хёк Чхоль был казнен в марте после безрезультатной встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. По информации издания, младшая сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, занимающая пост первого заместителя отдела пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи, якобы помещена под домашний арест в наказание за неудачу встречи с Трампом. По сведениям газеты, также расстреляны четыре представителя МИД КНДР, участвовавшие в подготовке саммита в Ханое. Всех казненных обвинили в шпионаже в пользу США.

Как сообщили ТАСС в Министерстве объединения Республики Корея, официальный Сеул не может подтвердить сообщения о казнях в КНДР. Власти Южной Кореи не располагают такой информацией, в северокорейских официальных СМИ об этом также ничего не сообщалось, отметили в ведомстве.

Саммит КНДР и США проходил в столице Вьетнама 27-28 февраля. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, Дональд Трамп и Ким Чен Ын не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.