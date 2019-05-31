Индия отменила ограничения на полеты в своем воздушном пространстве

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 мая. /ТАСС/. Индия отменила в пятницу все ограничения на полеты через индийское воздушное пространство, введенные 27 февраля после воздушного боя индийских и пакистанских самолетов. Об этом сообщается в Twitter ВВС Индии.

"Временные ограничения, введенные ВВС Индии на воздушные маршруты в индийском воздушном пространстве 27 февраля, отменяются", - указывается в сообщении.

Как прокомментировал эту информацию телеканалу NDTV неназванный высокопоставленный источник, такое решение - сигнал Индии в адрес Пакистана тоже открыть свое воздушное пространство для полетов в Индию и из нее.

"Это сигнал, идущий из Индии, что мы готовы снять ограничения и Пакистан должен ответить взаимностью", - сказал источник. Отвечая на вопрос, могут ли теперь пакистанские авиакомпании летать из пакистанского Лахора в непальский Катманду через индийское воздушное пространство, чиновник ответил: "Технически да. Но это вопрос взаимного соглашения. Чтобы это произошло, Пакистан также должен открыть свое воздушное пространство для полетов авиакомпаний других стран, в том числе индийских".

Ранее Пакистан продлил запрет на полеты в своем воздушном пространстве в районе границы с Индией до 14 июня, что не позволяет гражданским авиалайнерам летать из Индии и в Индию через пакистанское небо. Это привело к увеличению полетного времени для облета пакистанской территории, ряд авиакомпаний отменили свои полеты.