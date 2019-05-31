Трамп поддержал кандидатуру Бориса Джонсона в борьбе за пост британского премьера

"Я знаю разных участников [лидерской гонки среди консерваторов]. Однако я считаю, что Борис проделал бы очень хорошую работу. Думаю, он был бы великолепен, - сказал американский президент. - Он мне нравится. Он мне всегда нравился. Я не знаю, выберут ли его, но я думаю, что он очень хороший парень, очень талантливый человек. Он был очень позитивно настроен по отношению ко мне и нашей стране".

Трамп также утверждал, что может значительно повлиять на борьбу за кресло британского премьера, в которой участвуют 12 кандидатов. По его словам, некоторые из претендентов на пост лидера тори обращались к нему за помощью. "Я не хочу говорить, кто это был, но... меня просили о поддержке. Я мог бы помочь любому, если бы я его поддержал", - добавил он.

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что 7 июня уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии из-за невозможности реализовать Brexit. Она будет оставаться на посту главы правительства, пока партия не выберет нового лидера. Этот процесс должен начаться 10 июня и завершиться во второй половине июля. Джонсон считается главным претендентом на пост лидера тори.