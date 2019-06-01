Конгресс США зарегистрировал законопроект о противодействии газопроводам из России

ТАСС, 1 июня. Законопроект, направленный на противодействие проектам по прокладке газопроводов из России, в первую очередь "Северному потоку - 2", был зарегистрирован в субботу в официальной базе Конгресса США. Авторы документа предлагают назвать его "В защиту энергетической безопасности Европы", указывая на "особые отношения между ЕС и США и их (отношений) важнейшую роль для обеспечения национальной безопасности Соединенных Штатов".

В проекте закона указывается, что "США обязаны выступать против любых попыток, направленных на ослабление этих отношений". С этой целью предлагается целый комплекс запретительных мер и санкций, которые американские власти могут использовать в отношении физических и юридических лиц, сотрудничающих с российской стороной в прокладке морских трубопроводов.

В предложенном документе отмечается, что государственный секретарь США "каждые 90 дней должен информировать заинтересованные комитеты Конгресса о лицах и компаниях, задействованных в прокладке труб на глубине более 100 футов (30,4 метра) по проекту строительства российского трубопровода".

Санкции, указанные в законопроекте, могут быть использованы против "иностранных граждан, которые продали, предоставили в лизинг или аренду технические средства или способствовали их предоставлению для прокладки российских трубопроводов". Указанным лицам, а также главным акционерам компаний, задействованных в российских проектах, может быть отказано в визе для въезда на территорию США. Кроме того, американские власти могут "блокировать или запретить любые транзакции в отношении собственности или интересов указанных лиц (как физических, так и юридических) на территории Соединенных Штатов".

Президент США, согласно опубликованному законопроекту, может ввести пять или более из указанных санкций. В частности, не предоставлять поддержки со стороны Экспортно-импортного банка США, отказывать в гарантиях, страховке, продлении кредита иностранному лицу (или компании), сотрудничающему с Россией в проекте морского трубопровода, отказать в лицензии на экспорт любых товаров или технологий.

Американское правительство также может запретить любому финансовому институту США предоставлять кредит данному лицу на сумму более $10 млн. Также предлагается ввести запрет "на закупки у данных лиц или заключение контрактов с ними на закупку любых товаров или услуг", на любые транзакции в иностранной валюте, любые операции с собственностью, находящейся под юрисдикцией США. Кроме того предлагается ввести запрет для граждан США на "покупку акций или долговых обязательств физических лиц или компаний", задействованных в строительстве газопроводов из России.