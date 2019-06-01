AFP: в манифестации "желтых жилетов" в Париже принимают участие около 2 тыс. человек

ПАРИЖ, 1 июня. /ТАСС/. Около 2 тыс. манифестантов участвуют в субботних акциях протеста "желтых жилетов" в Париже. Об этом сообщило AFP , напомнив, что в прошлую субботу, согласно данным МВД Франции, число демонстрантов в Париже к этому часу составляло 2,1 тыс. человек.

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В 29-й общенациональный день протеста в Париже проходят две манифестации. Первым местом сбора "желтых жилетов" стала площадь Данфер-Рошро в 14-м округе столицы. Около 13:00 по парижскому времени (14:00 мск) манифестанты двинулись к площади Нации. В руках у многих из них плакаты, на которых написано: "За социальную и налоговую справедливость!". Главное требование, которое выдвигают в этот раз парижские манифестанты французским властям, - снижение тарифов на электроэнергию.

Еще одна группа "желтых жилетов" отправилась в субботу днем колонной по авеню Фош (16-й округ) в сторону парка Монсо. Конечной точкой маршрута протестующих также станет площадь Нации, где вечером "желтые жилеты" проведут общий митинг. Информации о каких-либо инцидентах в ходе протестов не поступало.

Начало маршей "желтых жилетов" осенью 2018 года было вызвано повышением тарифов на автомобильное топливо, а также ограничением скорости на провинциальных дорогах. Неформальным лидером движения стал водитель грузовика Эрик Друэ. Тогда же униформой для своих активистов оппозиционное движение избрало светоотражающий жилет автомобилистов. С тех пор участники протестов расширили свои требования, включив в них уже не только социально-экономическую тематику, но и политические вопросы.

Как отмечают эксперты, число участников движения неуклонно падает каждую субботу. 25 мая, согласно данным МВД республики, участие в акциях протеста во Франции приняли всего 12,5 тыс. человек, в то время, как 18 мая число протестующих составило 15,5 тыс. человек.