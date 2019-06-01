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Акции протеста во Франции

"Желтые жилеты" провели очередные акции протеста во Франции

В манифестациях в Париже и регионах приняли участие не более 9,5 тыс. человек
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© AP Photo/Rafael Yahgobzadeh

ПАРИЖ, 2 июня. /ТАСС/. Состоявшиеся в субботу во Франции манифестации "желтых жилетов" были отмечены самой низкой мобилизацией с момента зарождения этого движения шесть месяцев назад. Согласно данным, приведенным министерством внутренних дел, в акциях протеста в Париже и регионах приняли участие не более 9,5 тыс. человек.

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"Спустя неделю после провала списков "желтых жилетов" на европейских выборах их новый общенациональный день протеста не вызвал большого энтузиазма", - констатировал телеканал BFM, подводя итоги очередного "дня действий". Сами активисты движения, неизменно оспаривающие статистику властей, утверждают, что в этот раз им удалось собрать более 23 тыс. человек. На слабую мобилизацию повлияли четырехдневные отпуска рабочих и служащих в связи с праздником Вознесения.

В Париже манифестации, как и в прошлые недели, прошли относительно спокойно - никаких крупных инцидентов и столкновений протестующих с полицией не отмечено. Лозунги, с которыми вышли манифестанты на улицы столицы, традиционно призывали к "социальной и налоговой справедливости" и отставке президента Франции Эмманюэля Макрона. Список требований "желтых жилетов" к французским властям на этот раз пополнил протест против повышения тарифов на электроэнергию. В эту субботу во Франции цены на электричество выросли на 6%.

Беспорядки в Тулузе

В регионах свою репутацию сильного оплота "желтых жилетов" вновь подтвердила Тулуза, входящая в четверку наиболее населенных городов Франции. Префектура департамента Верхняя Гаронна заранее предупредила о том, что центр города в эту субботу будет закрыт для манифестантов. Тем не менее радикально настроенные демонстранты попытались прорваться в оцепленный район. Полиции пришлось применить слезоточивый газ и водометы против агрессоров, закидывавших полицию камнями.

В Бордо марш "желтых жилетов" нарушил движение трамваев, создав трудности для местных жителей. Манифестанты также устроили акцию в торговом центре города.

Накануне демонстраций прокурор Парижа Реми Эйтз заверил, что полиция накажет тех сотрудников правоохранительных служб, которые применяли чрезмерную силу в отношении протестующих. Несмотря на это, активисты движения в субботу повсеместно требовали от властей "покончить с полицейским произволом".

"Мы слышим лишь одни обещания, - сказал идеолог движения Жером Родригес, получивший травму глаз в ходе одной из демонстраций. - Я призываю всех, кто столкнулся с полицейским насилием, добиваться наказания виновных". Всего в столице и регионах за время существования движения состоялись почти 48 тыс. акций протеста. По данным МВД, за шесть месяцев беспорядков пострадали около 2,5 тыс. манифестантов и почти 1,8 тыс. полицейских и жандармов.

Движение в дрейфе

По мнению неформального лидера антиналогового движения, 33-летнего водителя грузовика Эрика Друэ корабль "желтых жилетов" cбился с курса. "Мы удаляемся от наших главных требований", - заявил он журналистам. Причину снижающейся мобилизации один из основателей движения видит в том, что различные его группы перешли к проведению тематических манифестаций, о маршрутах которых они вдобавок заранее уведомляют власти.

Так, субботний марш в Лионе был проведен в поддержку медицинского персонала. Его темой была "сплоченность "желтых жилетов" и "белых халатов". Друэ не стал участвовать в этой демонстрации. "Я против таких маршей, - пояснил он. - Думаю, что "желтые жилеты" хотели бы больше устраивать акции на пропускных пунктах платных автодорог, чтобы обеспечить автомобилистам бесплатный проезд. Такие идеи можно встретить в социальных сетях".

Ранее Друэ уже предупреждал на своей странице в Facebook, что приостанавливает свое участие в маршах ввиду угроз, которые стала получать его семья. В конце марта он был приговорен к штрафу в €2 тыс., из них 500 - условно, за организацию двух парижских манифестаций без предварительного уведомления властей.

Впереди суд

В среду активист вновь должен будет предстать перед судом, на этот раз - за участие в группировке, планировавшей беспорядки. Водитель из Мелёна, главного города департамента Сена и Марна, расположенного в 45 км к юго-востоку от Парижа, был также обвинен в ношении во время парижской демонстрации 22 декабря 2018 года запрещенного оружия - дубинки.

Многие участники маршей считают спад протестов временным. "Пресса утверждает, что наше движение умерло, - заметила участница субботнего парижского марша, пока не пропустившая, по ее собственному признанию, ни одной демонстрации за последние шесть месяцев. - Возможно, летом и будет некоторое затишье, но в сентябре все начнется вновь в полную силу".

Теги
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