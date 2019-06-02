Telegraph: кандидат в британские премьеры Гоув готов отложить Brexit до конца 2020 года

ЛОНДОН, 2 июня. /ТАСС/. Кандидат на пост лидера правящей в Великобритании Консервативной партии и премьер-министра страны Майкл Гоув заявил членам кабинета министров, что готов отложить Brexit с октября нынешнего до конца будущего года. Об этом сообщает на своем сайте газета The Sunday Telegraph .

Издание утверждает, что Гоув, занимающий в нынешнем кабинете должность министра окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития, пояснил коллегам по правительству тори, что выход страны в октябре из ЕС без сделки об условиях "развода" сторон спровоцирует проведение в стране внеочередных всеобщих выборов. А в результате этого волеизъявления, как считает кандидат в премьеры, к власти в стране придут лейбористы, а их ультралевый лидер Джереми Корбин займет премьерский пост.

Как поясняет газета, позиция Гоува уже завоевала поддержку некоторых весомых сторонников сохранения членства страны в ЕС. Так, по информации издания, пользующаяся немалым влиянием министр труда и по делам пенсий Эмбер Радд всерьез рассматривает возможность поддержки кандидатуры Гоува. Это произошло после того, как застопорились ее переговоры с экс-главой МИД Борисом Джонсоном, позицию которого в отношении ведения страны к "жесткому Brexit" Радд не приемлет.

Гоув стал первым политиком из лагеря евроскептиков, который не исключил возможности переноса сроков Brexit. Однако эта его позиция не нашла откликов у президента США Дональда Трампа. В интервью газете The Sunday Times он заявил, что в отношении предстоящих выборов лидера тори он поддерживает кандидатуры экс-главы МИД Бориса Джонсона, экс-министра по вопросам Brexit Доминика Рааба, бывшей министра труда и по делам пенсий Эстер Маквей и главы МВД Саджида Джавида, то есть всех тех кандидатов в премьеры, которые ратуют за выход Великобритании из ЕС не позднее 31 октября, будь то со сделкой или без.