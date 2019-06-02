Министр обороны КНР назвал события на площади Тяньаньмэнь политической турбулентностью

СИНГАПУР, 2 июня. /ТАСС/. Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ назвал события 1989 года на площади Тяньаньмэнь "инцидентом, связанным с политической турбулентностью". Об этом глава ведомства заявил в воскресенье, выступая на проходящей в Сингапуре международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог". Передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Это был инцидент, связанный с политической турбулентностью. Центральное правительство предприняло все меры для ее предотвращения", - подчеркнул министр. Он также отметил, что "это было правильное решение, позволившее Китаю сохранить политическую стабильность и процветание государства".

Вэй Фэнхэ также посоветовал "посетить КНР, чтобы лучше понять историю".

Ранее американский телеканал ABC со ссылкой на свои источники сообщил, что вице-президента США Майкл Пенс готовится выступить с докладом о ситуации с правам человека в Китае, который будет приурочен к 30-й годовщине событий на площади Тяньаньмэнь. Китай расценивает подобные подходы как попытки вмешательства во внутренние дела.

В 1989 года в Пекине и некоторых других городах КНР проходили выступления студенчества и части городского населения. 4 июня власти задействовали армию для пресечения массовых акций митингующих на площади Тяньаньмэнь. Подавление студенческих волнений вызвало критику на Западе и стало поводом для введения санкций против КНР, включая запрет на экспорт вооружений в Китай.