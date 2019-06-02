Глава МИД Великобритании заявил, что не будет препятствовать экстрадиции Ассанжа в США

Во время интервью телеканалу CBS журналист задала ему вопрос, будет ли он препятствовать соответствующему запросу американского Минюста в том числе и после возможной победы в борьбе за пост лидера Консервативной партии страны и получения поста премьер-министра. "Мы должны придерживаться нашей собственной правовой процедуры, так же как США должны следовать своим собственным правовым процедурам, - отметил министр. - Хотел бы я встать на пути Джулиана Ассанжа, который предстает перед правосудием? Нет, я не буду".

Отвечая на вопрос об обеспокоенности представителями ООН в связи с состоянием Ассанжа и возможной экстрадицией, Хант назвал правильным то, как обходятся с основателем WikiLeaks в королевстве. "Джулиан Ассанж обвиняется в совершении нескольких очень серьезных преступлений, которые, как утверждается, привели к гибели людей, - считает глава МИД. - И поэтому совершенно правильно, что он предстал перед правосудием, и у него нет больше причин избежать правосудия".

В воскресенье газета Politico сообщила со ссылкой на свои источники, что Минюст США не будет предъявлять обвинения Ассанжу в публикации ряда документов ЦРУ особой важности. Издание отмечает, что такое решение было принято из-за доступа к строго засекреченным материалам и ограничения сроков выдвижения обвинений в рамках законодательства США.