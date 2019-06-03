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Ситуация на Корейском полуострове

"Репрессированная" сестра Ким Чен Ына появилась на публике вместе с лидером КНДР

Ким Ё Чжон и Ким Чен Ын приняли участие в открытии сезона массовых гимнастических выступлений на стадионе в Пхеньяне

ПХЕНЬЯН, 4 июня. /ТАСС/. Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, которую южнокорейские СМИ ранее включили в список "репрессированных" чиновников народной республики за срыв саммита с США, появилась на публике вместе с Ким Чен Ыном на открытии сезона массовых гимнастических выступлений на стадионе в Пхеньяне. Об этом сообщило во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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Отмечается, что лидер КНДР и его супруга Ли Соль Чжу вышли на трибуну крупнейшего в стране стадиона Первого мая, при этом Ким Чен Ын "тепло и долго махал рукой ликующим массам". Как сообщает ЦТАК, на стадионе присутствовали представители высшего руководства народной республики, в том числе заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ён Чхоль, которого южнокорейские СМИ также включили в число дипломатов, якобы подвергшихся наказанию после безрезультатного саммита лидеров КНДР и США в Ханое.

Ранее южнокорейская газета The Chosun Ilbo сообщила, что заместитель председателя ЦК ТПК, заведующий отделом Единого фронта Ким Ён Чхоль, главный ответственный за переговоры с США, был смещен со своего поста и отправлен на каторжные работы в одну из северных провинций страны. Более того, издание также утверждало, что после неудачного завершения ханойского саммита с США четыре дипломата КНДР, готовившие встречу на высшем уровне, а также спецпредставитель Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хёк Чхоль были казнены. Южнокорейская газета также утверждала, что младшая сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, занимающая пост первого заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи, якобы была помещена под домашний арест в наказание за неудачу встречу с Трампом.

Саммит лидеров КНДР и США состоялся в Ханое 27-28 февраля. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, президент США Дональд Трамп и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.

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