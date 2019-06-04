Эксперт: визит Зеленского в Брюссель подтверждает ориентацию Украины на Запад

КИЕВ, 4 июня. /ТАСС/. Первый зарубежный визит президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель, куда он отправляется во вторник, говорит о том, что Запад остается приоритетом внешней политики государства. Такое мнение выразил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"В некоторой мере визит является символическим, поскольку это первый визит новоизбранного президента за рубеж. Он является символом/маркером внешнеполитических ориентиров Зеленского. Поездка именно в Брюссель означает, что ориентация на Запад остается первостепенной во внешней политике Украины", - написал он во вторник в Facebook.

Ключевыми символами также, по словам эксперта, являются "смотрины и "сверка часов" во время поездки в Брюссель. "Команда Зеленского попробует подхватить те направления коммуникации и сотрудничества, которые были у Украины эпохи [экс-президента Украины Петра] Порошенко с НАТО и ЕС в части финансирования, военной и политической поддержки", - отметил Бортник. Он считает, что поездка "станет фактическими смотринами новой президентской команды".

При этом Бортник добавил, что конкретные переговоры и договоренности между Зеленским и его командой с одной стороны и западными партнерами с другой уже будут нарабатываться после парламентских выборов и формирования нового состава правительства.

Среди вопросов, которые поднимет украинская сторона в Брюсселе, будет стратегия возвращения Крыма. Эту тему Зеленский намерен обсудить с высокопоставленными чиновниками Европейского Союза и НАТО, ранее сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

В Брюсселе Зеленский проведет встречу с президентом Польши Анджеем Дудой, а также с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, президентами Европейского Совета и Европейской комиссии Дональдом Туском и Жан-Клодом Юнкером, а также с другими высокопоставленными чиновниками.