Президент Сербии осудил нападение на сотрудников миссии ООН в Косове

БЕЛГРАД, 4 июня. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич выступил с осуждением нападения на сотрудников миссии ООН в Косове, в том числе на россиянина Михаила Краснощекова. Об этом он заявил во вторник на встрече со спецпредставителем ООН в Косове Захиром Танином.

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"Президент осудил нападение на сотрудников ООН в ходе акции косовского спецназа, когда был задержан один сотрудник МООНК (Миссия ООН в Косове и Метохии), что является попыткой скомпрометировать миссию", - говорится в заявлении пресс-службы президента.

Собеседники обсудили предстоящие 10 июня в СБ ООН дискуссии по вопросу Косова в свете недавней эскалации напряженности в крае. В связи с этим Вучич подчеркнул "решающее значении миссии ООН для Сербии".

Президент также указал на действия Приштины, дестабилизирующие диалог с Белградом.

Собеседники отметили, что "международное присутствие в Косове более, чем необходимо", учитывая нестабильность ситуации, говорится в сообщении.