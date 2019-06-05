ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео признал, что США крайне сложно обеспечивать единство венесуэльской оппозиции, многие представители которой хотят занять пост президента республики. Об этом сообщила в среду газета The Washington Post , в распоряжении которой оказалась аудиозапись выступления шефа американской дипломатии на закрытой встрече с представителями еврейских организаций в Нью-Йорке.

Мадуро против Гуайдо. Что происходит в Венесуэле?

"Наша задача, заключающаяся в сохранении единства оппозиции [Венесуэлы], оказалась ужасно сложной, - цитирует издание госсекретаря. - В тот момент, когда [венесуэльский президент Николас] Мадуро уйдет, все поднимут руки и [скажут]: "Возьмите меня, я следующий президент Венесуэлы". Порядка сорока с лишним человек считают себя законными наследниками Мадуро".

Госсекретарь США выразил уверенность в том, что Мадуро в конечном итоге будет свержен, пишет The Washington Post. "Я не могу назвать вам сроки", - сказал он 28 мая на конференции руководителей крупнейших американских еврейских организаций.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

Помимо Бразилии, диппредставители Гуайдо признаны в США, Аргентине, Парагвае, Эквадоре и ряде других стран.