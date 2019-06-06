Трамп заявил, что на переговорах США и Мексики по иммиграции достигнут прогресс

ВАШИНГТОН, 6 июня. /ТАСС/. Представители США и Мексики достигли прогресса на проводимых в Вашингтоне переговорах по проблеме иммиграции, встреча продолжится в четверг, 6 июня. Об этом сообщил в среду американский президент Дональд Трамп.

"Дискуссии по иммиграции в Белом доме с представителями Мексики закончились на сегодня. Достигнут прогресс, но этого недостаточно!" - написал президент в Twitter, добавив, что переговоры возобновятся в четверг.

Как напомнил американский президент, "если соглашение не будет достигнуто, пошлины на уровне 5% будут введены в понедельник с ежемесячным повышением согласно плану".

"Чем выше пошлины, тем будет больше компаний, которые вернутся в США!" - в очередной раз отметил Трамп. Он рассказал, что количество арестов мигрантов на американо-мексиканской границе в прошлом месяце достигло 133 тыс. Президент обвинил в сложившейся ситуации Мехико, а также Конгресс США, который, по его мнению, "отказывается менять свою позицию по иммиграционной реформе".

Позиция Мексики

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в беседе с журналистами в Вашингтоне положительно оценил прошедшие в среду переговоры. Он подчеркнул, что в четверг обе стороны собираются выработать общую позицию в сложившейся ситуации. Кроме того, по словам министра, в среду не обсуждался вопрос таможенных пошлин. По его словам, США хотят принять меры, которые окажут кратковременное воздействие на иммиграцию, в то время как Мехико выступает за необходимость долгосрочных решений.

Ранее американская телекомпания NBC сообщила, что переговоры США и Мексики не привели в среду к достижению соглашения. Телеканал CBS проинформировал, что они проводились как в Белом доме, так и в Госдепартаменте. Эбрард планировал провести встречу с госсекретарем США Майклом Помпео в Вашингтоне в среду и во вторник высоко оценивал шансы договориться с правительством США по проблеме пошлин. Перед началом переговоров он оценивал шансы прийти к соглашению с США в 80%.

"Мы провели сердечную встречу, обе стороны твердо защищали свое мнение, - сказал глава внешнеполитического ведомства в ходе пресс-конференции, трансляция которой шла в Twitter МИД Мексики. - Мы договорились продолжить переговоры уже завтра".

Трамп 30 мая объявил о введении пошлин в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Спустя день он заявил, что такой шаг позволит пресечь не только нелегальную миграцию, но и контрабанду наркотиков из латиноамериканской страны. Эбрард отметил, что его страна не несет ответственность за поток мигрантов из Центральной Америки и других стран, равно как и за рост потребления наркотиков в США. В 2018 году США закупили в Мексике товаров на $346,6 млрд.