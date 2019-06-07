Выборы в Казахстане оставляют интригу на будущее

Особенность избирательного законодательства Казахстана заключается в том, что публиковать результаты социологических опросов нельзя уже за пять дней до дня голосования, то есть в случае с этими выборами - с 4 июня. Многие журналисты, приехавшие освещать выборы, попали в это ловушку - оценивать шансы кандидатов на победу на камеру эксперты отказываются, опасаясь возможных последствий. Научно-исследовательский центр "Молодежь", опубликовавший результаты опроса на день позже положенного срока, был вынужден заплатить штраф. Впрочем, эти данные в преддверии дня голосования все равно широко разошлись по интернету.

Столица Казахстана Нур-Султан встречает приближающиеся выборы президента спокойно - мрачные прогнозы относительно возможных рисков при транзите власти не оправдываются. Однако, как отмечают эксперты, предстоящий 9 июня день голосования станет лишь началом нового периода политической жизни республики. Главные вопросы касаются того, что будет происходить в ближайшие месяцы и годы после выборов.

Не готовы заранее признавать поражение и сами кандидаты. "Если ты не рассчитываешь набрать необходимое количество голосов, то зачем участвовать? Естественно, я надеюсь победить", - заявляет Толеутай Рахимбеков, выдвинутый кандидатом от партии "Ауыл", ранее два раза подряд не сумевшей пройти в парламент страны.

Выдвинутый Федерацией профсоюзов Казахстана Амангельды Таспихов более откровенен. "Посмотрим, - отвечает он на вопрос о своих ожиданиях от дня голосования. - Набранные голоса могут показать власти, что есть определенные вопросы и люди хотят их решения".

Утром 7 июня Таспихов встречался со сторонниками в ходе профсоюзного турнира по минифутболу - на небольшом стадионе собралось около сотни человек. По его словам, он впервые участвует в выборах президента и не пошел бы на них, если бы снова выдвигался Нурсултан Назарбаев. "Если полпроцента наберешь, как можно потом говорить, что на поднятые тобой вопросы надо обратить внимание?" - задается вопросом он. Но теперь, в отсутствие в списке кандидатов лидера нации, результат может быть иной, полагает Таспихов.

На улице, в частных беседах, мнения об ожидаемых результатах выборов высказываются свободнее. Несмотря на то, что процесс транзита власти проходит по мягкому сценарию, то есть в условиях, когда лидер нации Нурсултан Назарбаев продолжает работать и сохранять значительные полномочия в качестве пожизненного председателя Совета Безопасности, первые в истории выборы президента без его участия кому-то кажутся необычными. Жители Нур-Султана задаются вопросами о том, насколько стабильной останется политическая обстановка и в чем именно будут заключаться функции нового президента. "Предстоит переходный период, чтобы затем страна могла вступить в период процветания", - полагает один из собеседников ТАСС.

Впрочем, сомнения в будущем не выливаются в протестные действия - в столице Казахстана идет обычная спокойная жизнь, без митингов и политических выступлений на улицах.

Самостоятельная фигура

Некоторые собеседники в Нур-Султане предполагают, что избранный на предстоящих выборах президент может оказаться переходной фигурой перед выходом на сцену истинного преемника, которым видится Дарига Назарбаева - старшая дочь лидера нации. Сторонники этого мнения указывают, что сразу после того, как ее отец ушел в отставку, Дарига стала председателем Сената. Именно он, если действующий президент по тем или иным причинам прекращает исполнять свои полномочия, занимает пост главы государства.

По словам политолога Талгата Калиева, подобные разговоры не имеют под собой оснований. Он полагает, что считать нового президента транзитной фигурой нельзя, а Назарбаеву выгодна скорее самостоятельность преемника, чтобы не подрывать доверие к власти.

"Назначая Даригу спикером Сената, Назарбаев главным образом стремился к созданию баланса сил, каких-то страховочных механизмов, но не рассматривал ее в качестве следующего претендента на власть, - сказал он. - Ввиду изменений политического ландшафта планировать подобные сценарии, согласно которым через два-три года Дарига Назарбаева будет баллотироваться в президенты и автоматически получит власть, уже нельзя".

В Казахстанском институте стратегических исследований (КИСИ) полагают вполне логичным, что новый президент будет опираться на советы и опыт лидера нации, но это не означает его несамостоятельности. "Логично, что второй президент будет учитывать опыт предыдущего президента, - заявил заместитель директора КИСИ Санат Кушкумбаев. - Но кандидаты, которые представлены, - это очень серьезные политики, и я не думаю, что новый президент будет ограничен в своих действиях".

Задел на будущее

Президентские выборы для проигравших кандидатов могут стать также трамплином для будущей политической карьеры, которая теперь будет разворачиваться на фоне происходящих с отставкой Назарбаева изменений. Тем более следующим важным этапом в жизни Казахстана могут стать парламентские выборы. Срок полномочий действующего состава законодательного органа истекает только в 2021 году, но последние два раза выборы в парламент проходили досрочно. "С избранием нового президента, очевидно, следует избрать и новый парламент", - полагает Калиев.

О важности для кандидатов результатов голосования, даже если они не принесут победы, говорят и в КИСИ. "Безусловно, участие в президентских выборах, учитывая роль института президента в нашей политической системе, - это очень важный этап в карьере политика. Участие политика в выборах президента - это показатель, аналогичный участию спортсмена в Олимпийских играх. Набрав определенное количество голосов, он сможет думать о дальнейшей политической карьере - предстоят парламентские выборы", - отметил Кушкумбаев.

Особенно интересными фигурами в плане будущих перспектив представляются Дания Еспаева, выдвинутая партией "Ак жол", которая выражает интересы бизнеса и имеет свою фракцию в парламенте наряду лишь с правящей "Нур Отан" и Коммунистической народной партией, а также оппозиционный лидер Амиржан Косанов, который ранее неоднократно задерживался за организацию несанкционированных митингов.

По словам Кушкумбаева, Косанов сумел в сжатые сроки подготовить и представить лаконичную, но очень емкую программу. "В ней есть интересные и рациональные зерна", - отметил он.

"У нее есть определенные шансы и свой электорат, учитывая тот процент, который они имеют на выборах в парламент", - сказал заместитель директора КИСИ, оценивая перспективы Еспаевой.

Выборы в Казахстане

Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня, и впервые за годы независимости страны в них не принимает участия в качестве кандидата первый президент Нурсултан Назарбаев. На пост главы государства претендуют семь кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев. Предвыборная агитация продлится до 8 июня.

Владимир Костырев