Саакашвили отверг предложение Кличко войти в партию "Удар"

КИЕВ, 7 июня. /ТАСС/. Мэр Киева и лидер партии "Удар" Виталий Кличко подтвердил распространенную в СМИ информацию о том, что бывший глава Одесской администрации Михаил Саакашвили отказался стать главой его партии. В этой связи Кличко заявил, что не намерен отказываться от своих политических планов в связи с отказом

"Читаю новости в ФБ по нашему союзу с Саакашвили. Без эмоций: Я свой жест сделал. <...> Я, политически, планов не меняю", - написал он в пятницу в Facebook.

Кличко отметил, что своим предложением подставил Саакашвили плечо "в сложной ситуации", несмотря на то, что многие сторонники партии мэра "неоднозначно восприняли эту идею".

Ранее СМИ со ссылкой на источники в окружении Саакашвили сообщили, что он отказался от предложения Кличко идти на выборы в Верховную раду Украины вместе с партией "Удар", а также от идеи возглавить партию мэра.

Саакашвили, вернувшийся на Украину после того, как президент Украины Владимир Зеленский вернул ему украинское гражданство, призвал свою партию "Рух новых сил" поддержать партию главы государства о "Слуга народа" на предстоящих внеочередных выборах в Раду, которые планируются 21 июля.