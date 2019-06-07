Гутерриш заявил, что Устав ООН впервые за 75 лет находится под угрозой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Ценности Устава Организации Объединенных Наций впервые за 75 лет находятся под угрозой. Об этом заявил в пятницу Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"На протяжении почти 75 лет сложившаяся после Второй мировой войны система предотвращала новые скатывание к новой катастрофе, обеспечивала соблюдение прав человека, но сегодня международное сотрудничество находится под огромным давлением, ценности Устава ООН сегодня стоят под угрозой", - предупредил генсек.

"Ни одна страна в одиночку не может найти решение существующим проблемам, но в то же время многосторонний подход подвергается нападкам", - сказал он.

"Очень важно, чтобы международные отношения основывались на нормах международного права, на инклюзивном подходе. Именно такая система нужна нам в XXI веке", - отметил Гутерриш.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.