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В МИД Колумбии не видят военного пути в разрешении венесуэльского кризиса

Богота выступает только за политические и дипломатические средства, отметил глава ведомства Карлос Ольмес Трухильо

CАНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Колумбия полагает, что проведения выборов в Венесуэле можно добиться только политическими и дипломатическими средствами. Об этом заявил в интервью ТАСС глава МИД Колумбии Карлос Ольмес Трухильо на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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"Позиция Колумбии всегда находится в рамках подходов Группы Лимы, и мы выступаем только за политические и дипломатические средства [для разрешения кризиса в Венесуэле]", - сказал он, отвечая на вопрос, согласны ли в Боготе с позицией администрации США, что все опции в отношении Венесуэлы должны "оставаться на столе".

Трухильо добавил, что Колумбия "продолжит работать над тем, чтобы с помощью дипломатических и политических средств обеспечить свободное избрание венесуэльцами такого правительства, которое они хотят".

Глава МИД Колумбии отметил, что обсуждал ситуацию в Венесуэле с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым на прошедшей в понедельник встрече. "Мы рассмотрели несколько вопросов, вызывающих взаимную озабоченность. Важным результатом было то, что мы согласились с необходимостью и пользой укрепления наших отношений".

Теги
Мадуро, НиколасЛавров, Сергей ВикторовичКолумбияВенесуэлаРоссияПолитический кризис в ВенесуэлеПМЭФ-2019
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