Наблюдатели от ПА ОДКБ отметили высокий уровень подготовки к выборам президента Казахстана

НУР-СУЛТАН, 8 июня. /ТАСС/. Члены миссии наблюдателей от Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отметили на прошедшей в ЦИК Казахстана в субботу встрече высокий уровень готовности к предстоящим в республике 9 июня президентским выборам, сообщает из зала заседания корреспонлент ТАСС.

"Мы проехали по городу [Нур-Султану] и с коллегами заметили спокойствие как в городе, так и на избирательных участках, идут стандартные организационно-технические мероприятия", - отметил член миссии наблюдателей ПА ОДКБ Виктор Рогалев.

Как добавил Рогалев, ЦИК Казахстана также провел значительную работу по информированию населения, а предвыборные программы кандидатов в президенты были в равной степени освещены в СМИ.

Осуществлять наблюдение за выборами в Казахстане будут представители СНГ, Межпарламентской ассамблеи СНГ, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, ПА ОДКБ, ТюркПА, ПА ОБСЕ, Совета сотрудничества тюркоязычных государств, ШОС, Организации исламского сотрудничества. Кроме того, наблюдать за ходом выборной кампании будут представители центральных избирательных органов более 30 иностранных государств.

В субботу в Казахстане наступил день тишины, когда запрещено вести любую агитацию в поддержку кандидатов на президентский пост. Этот запрет будет действовать и в день голосования.

Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня, и впервые за годы независимости страны в них не принимает участия в качестве кандидата первый президент Нурсултан Назарбаев. На пост главы государства претендуют семь кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.