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Политический кризис в Молдавии

Генпрокуратура Молдавии опровергла сообщения о готовящихся арестах депутатов парламента

Ведомство призвало СМИ не распространять непроверенные данные

КИШИНЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Молдавии опровергла сообщения о готовящихся арестах депутатов парламента, который накануне сформировал новое правительство.

"В связи с многочисленными заявлениями в публичном пространстве о предполагаемых уголовных делах, которые возбудили на имена депутатов, и об их возможных задержаниях, Генеральная прокуратура опровергает эту ложную информацию и призывает средства массовой информации в республике не распространять непроверенные данные, чтобы избежать манипуляций и спекуляций на этот счет", - говорится в распространенном в воскресенье пресс-релизе ведомства.

Ранее назначенный вице-премьером и главой МВД Андрей Нэстасе заявил журналистам, что отстраненная от власти Демократическая партия (ДПМ) готовит аресты президента Игоря Додона, спикера парламента Зинаиды Гречаный, премьера Санду и других членов нового правительства и депутатов. "Нас могут арестовать в любой момент, мы получаем сигналы из рядов полиции о том, что есть такие планы. От потерявшей власть Демпартии можно ожидать все что угодно. Для нас главное, что мы получили поддержку международных партнеров", - сказал Нэстасе. Об угрозах, которые раздаются в их адрес, заявили в субботу Додон, ряд депутатов и членов кабинета.

Теги
МолдавияПолитический кризис в Молдавии
Политический кризис в Молдавии
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