Международные наблюдатели отметили хорошую подготовку к президентским выборам в Казахстане

"Была на трех открытых участках и одном закрытом. Мое впечатление - очень хорошо подготовленные избирательные участки. Очень много людей было на выборах. Для меня как для независимого наблюдателя было важным то, что ограничений для независимых наблюдателей не было, мы могли смотреть за всей процедурой. За выборами смотрело очень много независимых наблюдателей. Очень большая открытость выборов. Большое впечатление произвела явка избирателей, к 10 утра 25% избирателей на участке уже пришли проголосовать", - рассказала замглавы Опольского воеводства Польши Виолетта Поровская.

По ее словам, на тех участках, где она была, никаких нарушений она не заметила. "Несмотря на то, что было очень много людей, тем не менее все было очень хорошо", - подчеркнула наблюдатель.