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Президентские выборы в Казахстане - 2019
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Полиция в Нур-Султане задержала несколько десятков человек, вышедших на митинг

Как сообщает корреспондент ТАСС, полиция применяет силу для разгона протестующих

НУР-СУЛТАН, 9 июня. /ТАСС/. Казахстанские полицейские в воскресенье в Нур-Султане задержали несколько десятков человек, вышедших на митинг в день проведения в стране президентских выборов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий. 

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Акция проходит возле дворца "Жастар". Полиция применила силу для разгона протестующих.

Сотрудники правоохранительных органов задержали и принудительно отправили в автобусы несколько десятков человек.

Люди, вышедшие на акцию, скандировали лозунг "Свобода!" и говорили, что не признают легитимность выборов президента, поскольку, как они утверждали, на их проведение и ознакомление с программами кандидатов было выделено мало времени. В настоящее время правоохранительные органы практически очистили площадь перед дворцом "Жастар" от митингующих.

В воскресенье в Казахстане проходят внеочередные президентские выборы. 

В новость были внесены изменения (11:43 мск) - добавлена информация по тексту.

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КазахстанПрезидентские выборы в Казахстане - 2019
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