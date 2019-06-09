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Политический кризис в Молдавии

Парламент Молдавии обвинил бывшую правящую Демпартию в узурпации власти и обратился в ООН

Ранее Конституционный суд страны постановил временно передать и.о. премьер-министра Павлу Филипу обязанности президента. Филип подписал указ о роспуске парламента

КИШИНЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Молдавский парламент принял декларацию об узурпации власти Демократической партией Молдавии (ДПМ), которая контролировала прежний законодательный орган и правительство. Депутаты приняли обращение в Совбез ООН с просьбой признать действия демократов незаконными.

"Требуем признать правительство Павла Филипа вне закона, а Демократическую партию убрать своих людей из государственных учреждений. Призываем всех граждан страны не поддаваться на провокации и не участвовать в насильственных и незаконных акциях протеста, чтобы не привести страну к гражданскому противостоянию", - говорится в тексте документа, который зачитала в воскресенье в парламенте премьер Майя Санду.

Конституционный суд Молдавии на заседании в воскресенье постановил временно передать и.о. премьер-министра Павлу Филипу обязанности президента. После чего Филип подписал указ о роспуске парламента вместо главы государства.

Президент Молдавии Игорь Додон назвал это решение "отчаянным шагом по узурпации власти" со стороны ДПМ.

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