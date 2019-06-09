Демпартия Молдавии проводит в Кишиневе митинг против парламента и президента

КИШИНЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Демократическая партия Молдавии (ДПМ) во главе со своим лидером Владимиром Плахотнюком вышла на митинг против президента Игоря Додона, парламента и назначенного им правительства Майи Санду. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Вместе с лидером партии прошедшую по центральным улицам колонну возглавил исполняющий обязанности премьера Павел Филип, который подписал в воскресенье указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов. Движение на центральных улицах столицы перекрыто полицией.

Колонна направилась на центральную площадь, скандируя "Защитим конституцию", "ДПМ", "Мы - народ". На центральной площади Кишинева, где минувшей ночью была установлена передвижная сцена, колонну ожидают несколько тысяч человек, большинство из которых были организованно привезены сотнями автобусов из разных районов страны.