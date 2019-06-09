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Политический кризис в Молдавии

Демпартия Молдавии проводит в Кишиневе митинг против парламента и президента

В акции принимает участие исполняющий обязанности премьера Павел Филип

КИШИНЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Демократическая партия Молдавии (ДПМ) во главе со своим лидером Владимиром Плахотнюком вышла на митинг против президента Игоря Додона, парламента и назначенного им правительства Майи Санду. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Вместе с лидером партии прошедшую по центральным улицам колонну возглавил исполняющий обязанности премьера Павел Филип, который подписал в воскресенье указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов. Движение на центральных улицах столицы перекрыто полицией.

Колонна направилась на центральную площадь, скандируя "Защитим конституцию", "ДПМ", "Мы - народ". На центральной площади Кишинева, где минувшей ночью была установлена передвижная сцена, колонну ожидают несколько тысяч человек, большинство из которых были организованно привезены сотнями автобусов из разных районов страны.

Теги
МолдавияДодон, ИгорьПолитический кризис в Молдавии
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