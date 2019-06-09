Партия социалистов Молдавии призвала своих сторонников быть готовыми к протестам

КИШИНЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) призвала в воскресенье своих сторонников мобилизоваться и быть готовыми выйти защищать президента, парламент и избранное правительство.

"Партия социалистов в создавшихся условиях обращается с призывом ко всем своим сторонникам не поддаваться ни на какие провокации. Мы также призываем наших сторонников мобилизоваться и быть готовыми по первому призыву выйти в поддержку Партии социалистов и президента [Молдавии Игоря Додона]", - говорится в заявлении ПСРМ, которое размещено на ее официальном сайте. В нем отмечено, что социалисты обратились ко всем своим международным партнерам с призывом дать оценку нынешней ситуации в стране.

"Многие из наших партнеров уже официально поздравили Зинаиду Петровну Гречаный с избранием на должность председателя парламента и с формированием структур власти. В эти часы продолжают поступать все больше заявлений с признанием нового утвержденного правительства и руководства парламента", - отмечено в документе.