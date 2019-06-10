Токаев заявил, что Казахстан продолжит проводить курс на интеграцию во внешней политике

НУР-СУЛТАН, 10 июня. /ТАСС/. Касым-Жомарт Токаев, одержавший победу на выборах президента Казахстана, заявил, что страна продолжит проводить курс на интеграцию во внешней политике. С такими словами политик выступил на пресс-конференции в понедельник.

"Интеграция - это очень сложное явление. К интеграции нам нужно подходить крайне ответственно с тем, чтобы найти необходимый компромисс в интересах тех или иных стран. Интеграция требует очень серьезной подготовки со стороны тех, кто вовлечен в соответствующую работу. Поэтому мы очень плотно будем заниматься вопросами интеграции, очень предметно будем заниматься данной проблематикой", - сказал Токаев, отвечая на вопрос о том, какой будет внешняя политика Казахстана.

В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы, и впервые за годы независимости страны в них не принимал участия первый президент Нурсултан Назарбаев. На пост главы государства претендовали семь кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев. По предварительным данным ЦИК, Токаев побеждает на выборах, набрав 70,76% голосов избирателей. Явка избирателей на выборах, по предварительным данным, составила 77,4%.