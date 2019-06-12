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Прекращение дела против Ивана Голунова

Генсек Совета Европы приветствует быстрое освобождение Голунова

Турбьёрн Ягланд получил письмо уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, в котором подтверждается, что все обвинения против журналиста были сняты

ПАРИЖ, 12 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьёрн Ягланд приветствовал быстрое освобождение российского журналиста Ивана Голунова, сообщил в среду официальный представитель СЕ Даниэль Хольтген.

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"Генеральный секретарь получил письмо уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, в котором подтверждается, что все обвинения против журналиста Ивана Голунова были сняты и что он обладает правом запросить компенсацию. Генеральный секретарь приветствует быстрый ответ", - гласит короткое сообщение Хольтгена в Twitter. К записи прикреплено фото письма Москальковой. Ранее Ягланд обращался по делу Голунова к Москальковой и министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву.

Голунов был задержан 6 июня по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Журналист изначально отрицал вину в попытке сбыта наркотиков, его защита считает, что запрещенные вещества ему подкинули, однако Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест.

Во вторник глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что уголовное дело в отношении Голунова прекращено "в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления". Материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД РФ направлены в СК для оценки правомерности действий сотрудников полиции, принимавших участие в задержании Голунова. Они отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Теги
Ягланд, ТурбьёрнМоскалькова, Татьяна НиколаевнаПрекращение дела против Ивана Голунова
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