Премьер Нижней Саксонии выступил против антироссийских санкций

ТАСС, 13 июня. Премьер-министр германской федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль поддержал своих коллег из Тюрингии и Саксонии, выступивших за отмену антироссийских санкций. Соответствующее заявление он сделал в интервью, опубликованном в четверг в газете Neue Osnabrucker Zeitung.

"С каждым годом становится понятнее, что санкции не приносят никакой политической выгоды, а лишь причиняют экономический ущерб обеим сторонам, - сказал Вайль. - То, что мы переживаем сейчас, не приносит ничего, кроме вреда". В частности, из-за санкций для германских предприятий был потерян российский сельскохозяйственный рынок, отметил глава земельного правительства.

Он добавил, что поддерживает своего саксонского коллегу Михаэля Кречмера, призвавшего отменить санкции против России. 11 июня о политической неэффективности этих мер также заявил премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов.

Кречмер, который в составе делегации ФРГ принимал участие в работе Петербургского международного экономического форума 6-8 июня, высказался за отмену санкций и выразил надежду, что "обе стороны будут двигаться навстречу друг другу". Он подчеркнул, что ограничительные меры представляют большую проблему, прежде всего для экономики восточногерманских земель, включая Саксонию. Политик назвал нормализацию отношений с РФ стратегической целью, но также отметил, что диалог с РФ не исключает открытого обсуждения проблемных моментов в отношениях.