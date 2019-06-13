В МИД Ирана готовы к сотрудничеству для обеспечения безопасности морских маршрутов

ТАСС, 13 июня. Власти Ирана готовы к сотрудничеству в регионе с целью обеспечения безопасности морских маршрутов. Об этом заявил в четверг официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, комментируя инцидент с двумя нефтяными танкерами в Оманском заливе.

"Мы сожалеем и обеспокоены по поводу атаки на два танкера в Оманском заливе, - привело его слова агентство Fars. - Мы готовы к сотрудничеству в области региональной стабильности для обеспечения безопасности стратегических маршрутов".

В четверг иранский телеканал Press TV сообщил о нападениях на два нефтеналивных судна в Оманском заливе. Иранские экстренные службы спасли 44 моряка, находившихся на борту обоих танкеров. После предполагаемого нападения на судах начался пожар. По данным агентства Reuters, в зоне инцидента находятся корабли ВМС США.