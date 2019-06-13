Демпартия Молдавии созывает совет, чтобы обсудить политический кризис

КИШИНЕВ, 13 июня. /ТАСС/. Демократическая партия Молдовы (ДПМ) собирает представителей территориальных организаций на совещание, чтобы обсудить пути урегулирования политического кризиса в стране. Об этом в четверг проинформировала пресс-служба политического объединения.

"ДПМ объявляет о созыве заседания Национального политического совета в пятницу, 14 июня, для принятия решений по выходу из политического, юридического и институционального тупика, в котором находится страна", - говорится в распространенном сообщении.

Парламент Молдавии, в который были избраны три партии и блок, почти три месяца не мог договориться о правящей коалиции. Кризис удалось преодолеть, когда поддерживающая президента Игоря Додона Партия социалистов Республики Молдова и проевропейский блок Acum объединились против контролировавшей власть в стране Демократической партии Молдовы (ДПМ), которой руководит олигарх Владимир Плахотнюк. Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный, а правительство было сформировано во главе с премьером Майей Санду, которая является одним из лидеров Acum.

Сразу после этого ДПМ обратилась в Конституционный суд, который признал данные решения неконституционными. Судьи посчитали, что парламент не сумел в отведенные законом 90 дней утвердить правительство. После этого КС временно отстранил Додона от обязанностей президента для того, чтобы исполнявший обязанности премьера и член ДПМ Павел Филип подписал указ о роспуске парламента вместо президента. Додон расценил это как попытку узурпации власти и отменил указ Филипа.

Представители ЕС, Россия, США и другие страны и международные организации выразили поддержку действиям парламента Молдавии, однако сформированное им правительство не может приступить к исполнению своих обязанностей, так как госучреждения заблокированы сторонниками ДПМ. Не признает новую власть и полиция.