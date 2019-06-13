AFP: Совбез ООН проведет встречу в связи с нападением на танкеры в Оманском заливе

ТАСС, 13 июня. Совет Безопасности ООН проведет в четверг экстренную встречу, на которой обсудит нападение на танкеры в Оманском заливе. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на дипломатические источники.

По данным агентства Reuters, встреча Совбеза ООН будет проходить за закрытыми дверями.

Исполняющий обязанности постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн заявил, что намерен поднять вопрос о нападении на танкеры. "Неприемлемо, чтобы любая сторона атаковала коммерческие суда, и сегодняшнее нападение на суда в Оманском заливе вызывает очень серьезное беспокойство", - цитирует Рейтер слова дипломата. "Правительство США оказывает помощь (странам региона - прим. ТАСС) и оценивает ситуацию", - добавил он.

Два танкера загорелись в четверг в Оманском заливе после того, как подверглись, по данным агентства Рейтер, торпедной атаке. Члены экипажа, среди которых были россияне, эвакуированы экстренными службами Ирана.