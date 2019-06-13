В СБ ООН выступили за расследование инцидента в Оманском заливе

ООН, 14 июня. /ТАСС/. Страны, входящие в Совет Безопасности ООН, выступили за проведение расследования в связи с нападением на два танкера в Оманском заливе, однако конкретных договоренностей на этот счет пока нет. Об этом заявил журналистам в четверг постпред Кувейта при ООН Мансур аль-Отейби после закрытых консультаций в Совбезе.

"Мы были рады, что все члены Совета осудили произошедшее, - сказал аль-Отейби. - Это нарушение международного права, это преступление". Он констатировал, что выступает в качестве представителя Кувейта, а не от лица СБ ООН.

"Мы бы хотели, чтобы было проведено тщательное расследование, мы бы хотели знать, кто стоял за этим инцидентом", - добавил постпред. "Все хотят, чтобы было проведено беспристрастное и объективное расследование, но не было никаких предложений, никаких решений Совбеза относительно того, чтобы поручить проводить это расследование какой-либо структуре", - отметил аль-Отейби. Он не перечислил страны, которые выступили за проведение расследования.

"Мы не обсуждали какие-либо улики", - также сказал дипломат. Он сообщил, что в СБ прошли "предварительные обсуждения", а отдельные государства могут провести собственные расследования произошедшего.

Два танкера загорелись в четверг в Оманском заливе, причины происшествия устанавливаются. Члены экипажа, среди которых были россияне, эвакуированы экстренными службами Ирана и доставлены в иранский порт Джаск. Госсекретарь США Майкл Помпео возложил ответственность за инцидент на Иран.

Танкер Kokuka Courageous ("Кокука карейджес"), зарегистрированный в Панаме и принадлежащий японской транспортной компании, перевозил метанол из Саудовской Аравии в Сингапур. Судно Front Altair ("Фронт Альтаир"), принадлежащее норвежской компании Frontline ("Фронтлайн"), под флагом Маршалловых Островов шло с грузом нефтехимического сырья из ОАЭ на Тайвань.