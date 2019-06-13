США направляют в Оманский залив эсминец USS Mason в связи с нападением на танкеры

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты направили для оказания содействия в район Оманского залива эсминец USS Mason после инцидента с нападением на танкеры. Об этом говорится в письменном заявлении, которое распространил в четверг официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил США подполковник Эрл Браун.

"USS Mason (DDG 87) находится в пути к месту происшествия, чтобы оказать содействие", - отмечается в документе. "У нас нет заинтересованности в участии в новом конфликте на Ближнем Востоке. Мы будем защищать свои интересы, но война с Ираном не в наших стратегических интересах, в этом не заинтересовано и международное сообщество", - подчеркнул при этом Браун.