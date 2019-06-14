CNN: у США есть запись, на которой иранцы снимают мину с борта атакованного танкера

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Вашингтон располагает видеозаписью, на которой запечатлено, как лица с иранского военного корабля снимают неразорвавшуюся мину с борта одного из танкеров, подвергшихся нападению в Оманском заливе. С таким утверждением выступил в четверг американский телеканал Си-эн-эн.

По утверждению его источников из числа американских официальных лиц, запись и фотоснимки были сделаны с борта военного самолета США. Мина якобы была прикреплена к борту танкера Kokuka Courageous ("Кокука карейджес").

По версии Си-эн-эн, иранский корабль приблизился к танкеру, несмотря на то, что в данном районе находились уже около четырех часов американский эсминец "Бэйнбридж", а также принадлежащие США беспилотник и самолет базовой патрульной авиации P-8 Poseidon ("Пи-8 Посейдон"). "Военные США считают, что иранцы пытались собрать улики своей причастности к нападению", - говорится в материале. Телеканал отмечает, что пока неясно, будет ли видеозапись опубликована.

Си-эн-эн также сообщает, что несколько иранских кораблей прибыли в район, где находится "Бэйнбридж". Якобы в связи с этим Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) заявило, что Вашингтон "не потерпит создания препятствий для "Бэйнбриджа".

Два танкера загорелись в четверг в Оманском заливе, причины происшествия устанавливаются. Члены экипажа, среди которых были россияне, эвакуированы экстренными службами Ирана и доставлены в иранский порт Джаск. Госсекретарь США Майкл Помпео возложил ответственность за инцидент на Иран.

Танкер Kokuka Courageous, зарегистрированный в Панаме и принадлежащий японской транспортной компании, перевозил метанол из Саудовской Аравии в Сингапур. Судно Front Altair ("Фронт Альтаир"), принадлежащее норвежской компании Frontline ("Фронтлайн"), под флагом Маршалловых Островов шло с грузом нефтехимического сырья из ОАЭ на Тайвань.