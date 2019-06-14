Зариф назвал обвинения США против Ирана попыткой саботировать дипломатические усилия

ТАСС, 14 июня. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в пятницу назвал обвинения США против Ирана в причастности к нападениям на нефтяные танкеры в Оманском заливе попыткой саботировать дипломатические усилия.

"Тот факт, что США немедленно перешли к обвинениям против Ирана, не имея никаких фактических или косвенных доказательств, только ясно дает понять, что "Команда Б" (состоящая, как заявлял ранее Зариф, из помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, а также кронпринцев Саудовской Аравии и ОАЭ - прим. ТАСС) переходит к "плану Б": попыткам саботировать дипломатические усилия, в том числе [премьер-министра Японии] Синдзо Абэ, а также прикрытию экономического терроризма против Ирана", - написал Зариф на своей странице в Twitter.

12-13 июня премьер-министр Японии Синдзо Абэ находился с визитом в Иране, где он встретился с президентом страны Хасаном Роухани, а также руководителем и духовным лидером аятоллой Али Хаменеи. Одной из целей поездки Абэ, как утверждали эксперты, была попытка посредничества в конфликте между США и Ираном.

Всего через несколько часов после того, как завершились переговоры Абэ и Роухани, в Оманском заливе два нефтяных танкера подверглись нападению и загорелись, точные причины случившегося устанавливаются. Члены экипажа, среди которых были россияне, эвакуированы экстренными службами Ирана и доставлены в иранский порт Джаск.

Танкер Kokuka Courageous, зарегистрированный в Панаме и принадлежащий японской транспортной компании, перевозил метанол из Саудовской Аравии в Сингапур. Судно Front Altair, принадлежащее норвежской компании Frontline, под флагом Маршалловых Островов шло с грузом нефтехимического сырья из ОАЭ на Тайвань.

Госсекретарь США Майкл Помпео возложил ответственность за инцидент на Иран. Заявление Помпео поддержали Великобритания и Саудовская Аравия.