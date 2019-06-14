Нападение на танкеры будет темой обсуждения на совещании министров G20

ТОКИО, 14 июня. /ТАСС/. Нападение на танкеры в Оманском заливе будет темой обсуждения на предстоящем в Японии совещании министров экологии и энергетики стран "двадцатки". Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в Токио министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко.

"Поддержание энергетической безопасности - это важный момент в свете последних инцидентов в зоне Персидского залива, - приводит слова министра телеканал NHK. - Эта тема будет подниматься на предстоящей встрече с участием министров энергетики".

Ранее Сэко заявил, что нападение на два танкера в Оманском заливе не окажет серьезного воздействия на снабжение Японии нефтью и нефтепродуктами. Он также отказался комментировать утверждения США о том, что за атаками на танкеры стоит Иран. Сэко ограничился лишь сообщением о том, что Токио все еще выясняет детали случившегося.

В четверг в Оманском заливе подверглись нападению два танкера, один из которых был арендован японской транспортной компанией Kokuka Sangyo. Она сообщила в пятницу, что в судно попал снаряд, который пробил его корпус и вызвал пожар.

Однако танкер остался на плаву, его буксируют в Объединенные Арабские Эмираты. На судно в полном составе вернулась команда, которая в четверг была временно эвакуирована.

Совещание министров экологии и энергетики стран "двадцатки" состоится в субботу и воскресенье в японском горном курорте Каруидзава.