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Нападение на танкеры в Оманском заливе

Владелец танкера Front Altair исключил версию возгорания из-за технической неисправности

Frontline примет активное участие в расследовании инцидента

ТАСС, 14 июня. Судоходная компания - владелец загоревшегося в четверг в Оманском заливе норвежского танкера Front Altair исключает версию, что поломки или неисправности могли стать причиной возгорания на борту судна. Об этом представитель компании Frontline сообщил в пятницу деловому изданию Dagens Næringsliv.

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"Мы не знаем причины взрыва и возгорания, но мы исключаем версию о том, что виной тому могли стать технические неисправности", - заявил административный директор Frontline Роберт Виде Маклауд. Он также добавил, что компания примет активное участие в расследовании инцидента.

Два танкера загорелись в четверг в Оманском заливе, причины происшествия устанавливаются. Члены экипажей эвакуированы и доставлены в иранский порт Джаск. По данным Frontline, сейчас экипаж норвежского танкера, в состав которого входят россияне, находится на пути в порт Бендер-Аббас в Иране. Госсекретарь США Майкл Помпео возложил ответственность за инцидент на Иран.

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ИранНорвегияНападение на танкеры в Оманском заливе
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