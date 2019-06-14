Экс-вице-президент США Байден и сенатор Сандерс встретятся на теледебатах 27 июня

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джо Байден и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс встретятся 27 июня на теледебатах среди претендентов от демократов, борющихся за право стать кандидатом от партии в президенты США на выборах 2020 года. Об этом сообщил в пятницу интернет-портал Election Center со ссылкой на итоги жеребьевки, в ходе которой 20 претендентов-демократов распределили на две группы для участия в теледебатах 26 и 27 июня.

Эти два претендента пользуются наибольшей поддержкой среди сторонников Демократической партии: согласно итогам опроса 1214 человек, проведенного исследовательской службой Университета Куиннипэк 11 июня, за Байдена готовы отдать голоса 30% избирателей, а за Сандерса - 19% при степени погрешности опроса плюс-минус 3,5%.

Среди 10 претендентов, которые выйдут 26 июня в 21:00 по местному времени (04:00 мск) на сцену "Аршт сентер" в Майами (штат Флорида), наибольшей известностью пользуются сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, бывший мэр города Сан-Антонио (штат Техас) Джулиан Кастро, занимавший пост министра жилищного строительства и городского развития в администрации Барака Обамы, бывший член Палаты представителей Конгресса США от штата Техас Бето О'Рурк. 27 июня в теледебатах, помимо Байдена и Сандерса, примут участие сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж и ряд других менее известных политиков и общественных деятелей.

Национальный комитет Демократической партии установил условие допуска претендентов к теледебатам: они должны были собрать пожертвования минимум от 65 тыс. избирателей по меньшей мере из 20 штатов или по итогам трех опросов получить по крайней мере 1% поддержки избирателей. Этот же критерий будет использован при допуске ко вторым теледебатам, которые пройдут в Детройте (штат Мичиган) 30-31 июля. Для участия в третьих и последующих теледебатах условия будут ужесточены: претенденты должны будут получить по крайней мере 2% поддержки по итогам общенациональных опросов и собрать пожертвования от 130 тыс. избирателей.

В целом Национальный комитет Демократической партии намерен провести в общей сложности 12 теледебатов претендентов. Шесть из них состоятся еще до конца этого года, еще шесть - с января по апрель 2020 года.

Предвыборная кампания

Старт предвыборной кампании в США будет дан в феврале 2020 года. 3 февраля в Айове продут собрания партийных активистов, на которых будут избирать делегатов сначала на местные партконференции Демократической партии, затем на конференцию штата, а после на национальный съезд.

В штате Нью-Гэмпшир 11 февраля пройдут первые в стране первичные выборы, которые отличаются от предвыборных собраний тем, что на них избираются делегаты сразу на национальный съезд, который пройдет 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Там будет названо имя соперника Дональда Трампа в борьбе за пост президента. Еще одно отличие собраний партийных активистов от первичных выборов в том, что первые организуются местными отделениями партий, а вторые - избирательными комиссиями отдельных штатов.

Республиканцы проведут свой предвыборный съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). 59-е выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.