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Нападение на танкеры в Оманском заливе

Лондон почти уверен в ответственности Ирана за атаку на танкеры в Оманском заливе

МИД Великобритании призывал Иран "немедленно прекратить все дестабилизирующие действия"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Власти Великобритании практически не сомневаются, что Иран несет ответственность за нападения на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта, опубликованном в пятницу на сайте британского правительства.

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"Я осуждаю нападения на суда в Оманском заливе. Наша собственная оценка показывает, что ответственность за нападения почти наверняка лежит на Иране, - сказано в сообщении. - Эти атаки основаны на модели действий Ирана по дестабилизации и представляют серьезную опасность для региона". "Почти наверняка танкеры 13 июня атаковало подразделение иранского Корпуса стражей исламской революции", - добавил Хант.

"Мы призываем Иран немедленно прекратить все дестабилизирующие действия", - заключил министр.

Ранее Хант заявил, что доверяет оценке Госдепартамента США, согласно которой власти Ирана несут ответственность за атаки.

13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары, причины происшествия устанавливаются. Экипаж японского судна Kokuka Courageous взял на свой борт эсминец ВМС США Bainbridge, а команду норвежского танкера Front Altair, среди которых были россияне, иранские пограничники эвакуировали в свой порт Джаск.

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ИранВеликобританияХант, ДжеремиНападение на танкеры в Оманском заливе
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