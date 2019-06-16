{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Нападение на танкеры в Оманском заливе

Помпео заявил, что у США есть доказательства причастности Ирана к нападениям на танкеры

Госсекретарь США отметил, что Вашингтон обнародует большую часть доказательств
Госсекретарь США Майкл Помпео EPA-EFE/JIM LO SCALZO
Описание
Госсекретарь США Майкл Помпео
© EPA-EFE/JIM LO SCALZO

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Вашингтон не сомневается в причастности Ирана к инциденту с двумя танкерами в Оманском заливе и намерен продемонстрировать якобы имеющиеся у США доказательства этого. С таким заявлением выступил в воскресенье в эфире телеканала Fox News госсекретарь США Майкл Помпео.

На эту тему
Нападение на танкеры в Оманском заливе. Главное

"Совершенно очевидно, что там произошло", - сказал госсекретарь. По его утверждению, "это были атаки со стороны Исламской Республики Иран". "Никаких сомнений нет. У разведывательного сообщества имеется большой объем данных и доказательств. Мир увидит большую их часть", - добавил госсекретарь.

Отвечая на вопрос о том, какие меры намерен принять Вашингтон в отношении Тегерана, Помпео подчеркнул: "Ирану следует ясно понимать, что мы продолжим предпринимать действия, чтобы не позволять ему вести себя таким образом". Глава внешнеполитического ведомства США выразил уверенность в том, что США смогут заручиться содействием других государств на этом направлении.

На вопрос о том, намерены ли США перебросить дополнительные силы в регион, Помпео ответил: "Президент [США Дональд] Трамп недвусмысленно заявлял, что Иран не получит ядерное оружие. В этом состоит цель всей нашей кампании в отношении Ирана". Он также добавил, что США "намерены гарантировать свободу навигации" в регионе и готовы "принять все необходимые меры в дипломатической сфере и в других".

Теги
СШАИранТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Нападение на танкеры в Оманском заливе
Нападение на танкеры в Оманском заливе
Нетаньяху обвинил Иран в агрессии в Оманском заливе
Все миролюбивые государства должны поддержать усилия США по остановке этой опасной агрессии, считает премьер Израиля
Читать полностью